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  3. 06 Ocak 2021 19:12

16 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

Mısır’da annesinden koronavirüs bulaşan 16 aylık Kori M. adlı bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

16 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
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Mısır'ın İskenderiye kentinde 10 gün önce hemşire olan annesinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapan 16 aylık bebek yaşamını yitirdi.

İskenderiye Çocuk Hastanesi'nde tedavi için gözetim altına alınan 16 aylık Kori M. adlı bebeğin, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Söz konusu bebek, Mısır’da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilk çocuk olarak kayıtlara geçti.

Mısır yerel basınında yer alan haberlerde, Kori bebeğe Kovid-19’un, Buhayra kentinin Demenhur ilçesinde hemşire olarak görev yapan annesinden bulaştığı tespit edildi.

 Mısır genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 918'e, vaka sayısının 144 bin 583'e, iyileşen hasta sayısının ise 115 bin 414'e ulaştığı belirtiliyor. 

Başkent Kahire'de Kovid-19'la mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske zorunluluğu dahil olmak üzere birçok tedbir alınmıştı.

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