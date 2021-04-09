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  3. 10 yıl önce kaçırılmışlardı... Kan donduran olay!

16 kişilik toplu mezar bulundu

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 16 cesedin gömüldüğü toplu mezar bulundu.

Emniyet yetkilileri, eyaletin Kohat bölgesinde dağlık bir alanda toplu mezar belirlendiğini bildirdi.

Yetkililer, yapılan çalışmalar sonucu söz konusu mezara 16 kişinin cesedinin gömüldüğünü ve cesetlerin çıkarılma işleminin tamamlandığını açıkladı.

Cesetlerin 2011’de kaçırılan maden işçilerine ait olduğunu düşündüklerini belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kaçırılan kişilerin 10 yıl önce terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) tarafından buraya gömüldüğünü ve söz konusu maden işçileriyle ilgili kayıp ihbarı kaydı bulunduğunu ifade etti.

9 Eylül 2011’de Dara Adam Kel bölgesinden 32 madenci silahlı kişilerce kaçırılmış, madencilerden 16’sı kaçmayı başarmış, diğerlerinden ise haber alınamamıştı.

AA

Etiketler pakistan toplu mezar
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