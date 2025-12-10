16 yaş altına sosyal medya yasağı resmen yürürlükte
Avustralya Türkiye'de de hazırlık aşamasında olan 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasayı devreye aldı...
Avustralya basını, ülkede 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturması ve bulundurmasını yasaklayan kanunun, 10 Aralık 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin konuya ilişkin video mesajının, hafta içinde ülke genelinde okullarda yayımlanacağı belirtildi.
DHA
