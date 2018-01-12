16 yaşındaki kız, sevgilisi 4 arkadaşının tecavüzüne uğradı

Avustralya'da yaşanan olayda, ismi açıklanmayan 16 yaşındaki kız, kendisini sarhoş eden sevgilisi ve onun dört arkadaşının tecavüzüne uğradı.

UYUŞTURUCU İÇİRDİLER

İddialara göre genç kız, erkek arkadaşı ile buluştuktan sonra kendisine verilen uyuşturucudan dolayı kendinden geçti ve kızın sevgilisi, arkadaşları ile beraber arabada kızı taciz etmeye başladı.

Adamların ellerinden kurtulan kız, arabadan inip iç çamaşırları ile çalılığa doğru koştu. Kızı çalılıklarda yaklayan erkek arkadaşı ve diğer dört kişi, genç kıza orada tecavüz etmeye devam başladı.

Tecavüzden sonra bir kişi kızı arabaya koyup yaşadığı Cairns şehrinin yakınlarına götürüp arabadan attı. Kızın fiziksel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kızın erkek arkadaşının avukatı mahkemede, çocuğun sarhoş olduğu için böyle bir eylemde bulunduğunu söyleyip kefalet ile serbest bırakılmasını talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti. Dava, 24 Ocak tarihinde tekrar görülecek.