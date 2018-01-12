16 yaşındaki kız, sevgilisi 4 arkadaşının tecavüzüne uğradı
16 yaşındaki kız, sevgilisi 4 arkadaşının tecavüzüne uğradı
ABD ile şimdi de seyahat krizi !
ABD ile şimdi de seyahat krizi !
İşte yeni KHK ile görevden ihraç edilenler
İşte yeni KHK ile görevden ihraç edilenler
İşte yeni KHK ile göreve iade edilenlerin listesi
İşte yeni KHK ile göreve iade edilenlerin listesi
Milyonlarca memura indirimli alışveriş müjdesi
Milyonlarca memura indirimli alışveriş müjdesi
Aracı olana da olmayana da müjde (!) Benzine zam geliyor !
Aracı olana da olmayana da müjde (!) Benzine zam geliyor !
Meteoroloji'den son açıklama: İstanbul'a kar yağacak ama tutmayacak
Meteoroloji'den son açıklama: İstanbul'a kar yağacak ama tutmayacak
MHP ittifak komisyonu üyelerini açıkladı
MHP ittifak komisyonu üyelerini açıkladı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 12 Ocak 2018 11:12

16 yaşındaki kız, sevgilisi 4 arkadaşının tecavüzüne uğradı

Avustralya'da yaşayan 16 yaşındaki genç kız, kendisine uyuşturucu madde verip sarhoş eden sevgilisi ve onun dört arkadaşının tecavüzüne uğradı.

16 yaşındaki kız, sevgilisi 4 arkadaşının tecavüzüne uğradı
A+ A-

Avustralya'da yaşanan olayda, ismi açıklanmayan 16 yaşındaki kız, kendisini sarhoş eden sevgilisi ve onun dört arkadaşının tecavüzüne uğradı.

UYUŞTURUCU İÇİRDİLER

İddialara göre genç kız, erkek arkadaşı ile buluştuktan sonra kendisine verilen uyuşturucudan dolayı kendinden geçti ve kızın sevgilisi, arkadaşları ile beraber arabada kızı taciz etmeye başladı.

Adamların ellerinden kurtulan kız, arabadan inip iç çamaşırları ile çalılığa doğru koştu. Kızı çalılıklarda yaklayan erkek arkadaşı ve diğer dört kişi, genç kıza orada tecavüz etmeye devam başladı.

Tecavüzden sonra bir kişi kızı arabaya koyup yaşadığı Cairns şehrinin yakınlarına götürüp arabadan attı. Kızın fiziksel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kızın erkek arkadaşının avukatı mahkemede, çocuğun sarhoş olduğu için böyle bir eylemde bulunduğunu söyleyip kefalet ile serbest bırakılmasını talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti. Dava, 24 Ocak tarihinde tekrar görülecek.

haberlercom

erkek arkadaş , tecavüz , toplu tecavüz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM