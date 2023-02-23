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16 yaşındaki öğrenci derste öğretmenini öldürdü

16 yaşındaki öğrenci derste öğretmenini öldürdü
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Fransa'da 16 yaşındaki bir lise öğrencisi ders sırasından öğretmenini bıçakladı. Öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken, öğrenci gözaltına alındı.

Fransa'nın Saint-Jean-de-Luz şehrinde bir lisede görev yapan İspanyolca öğretmeni, 16 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklandı.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenci gözaltına alınırken, yetkililer öğretmenin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fransız basını, saldırganın öğretmenin ders verdiği sırada sınıfa girdiğini ve saldırdığını belirterek, saldırgan öğrencinin psikolojik sorunları olabileceğine yer verdi.

Etiketler fransa cinayet sınıf öğretmen öğrenci bıçaklayarak öldürdü
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