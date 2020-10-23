160'dan fazla çocuğa tacizden aranıyordu... Yakalandı!

Fransız polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2000 yılından bu yana çok sayıda cinsel suçtan kaydı bulunan 52 yaşındaki İtalyan, hakkındaki arama emri sonucunda Fransa'da tutuklandı.

Geçen Cuma Strasbourg'un güneyinde Rumersheim-Le-Haut'ta yakalanan adamın 2000 yılından bu yana partnerlerinin çocuklarına toplamda 160'tan fazla cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırgan, 10 yıllık bir süre içinde kendi kızı ve birlikte olduğu başka kadınların çocuklarına tecavüz etmekle suçlanıyor.

Fransız güvenlik yetkilileri, başka bir partnerinin evinde yakalanan saldırganın Alman makamlarına teslim edilmek üzere yakınlarda bulunan Colmar'da hapishanede tutulduğunu açıkladı.





