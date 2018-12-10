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  3. 10 Aralık 2018 14:33

164 ülke imza attı !

Birleşmiş Milletler üyelerinin bir araya geldiği zirvede, 164 ülke Göç Anlaşması'na imza attı.

164 ülke imza attı !
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Birçok ülkede politik krize yol açan Göç Paktı, Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edildi.

Fas'ın başkenti Marakeş'teki zirvede bir araya gelen BM üyesi ülkelerin gündeminde, Göç Anlaşması vardı. Anlaşmaya 164 ülke imza koydu.

Göç anlaşmasının bağlayıcılığı bulunmuyor. Anlaşmayı imzalamayan ülkeler arasında ABD, Avusturya, Macaristan, Polonya, Estonya, Bulgaristan, Çekya, İsrail, Avustralya, Dominik Cumhuriyeti  ve Şili bulunuyor.

Anlaşma son olarak Belçika'da krize yol açtı. Koalisyonun büyük ortağı partinin bakanları, hükümetten istifa etti.

birleşmiş milletler , göç anlaşması
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