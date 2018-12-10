164 ülke imza attı !

Birçok ülkede politik krize yol açan Göç Paktı, Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edildi.
Fas'ın başkenti Marakeş'teki zirvede bir araya gelen BM üyesi ülkelerin gündeminde, Göç Anlaşması vardı. Anlaşmaya 164 ülke imza koydu.
Göç anlaşmasının bağlayıcılığı bulunmuyor. Anlaşmayı imzalamayan ülkeler arasında ABD, Avusturya, Macaristan, Polonya, Estonya, Bulgaristan, Çekya, İsrail, Avustralya, Dominik Cumhuriyeti ve Şili bulunuyor.
Anlaşma son olarak Belçika'da krize yol açtı. Koalisyonun büyük ortağı partinin bakanları, hükümetten istifa etti.