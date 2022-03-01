18 yıllık kayıp vakasında yeni gelişme: Küçük kızın ayakkabılarının bulunduğu yer herkesi şaşırttı

Amerika'nın Ortabatı eyaletlerinden Minnesota'da 18 yıl önce 5 yaşında ortadan kaybolan LeeAnna Warner vakasında yıllar içinde birçok ipucu bulunmuştu. Son ipucu ise ziyarete gittiği ancak o saatlerde evde olmayan arkadaşının evinin dışında bulunan ayakkabıları oldu.

LeeAnna Warner, yaklaşık yirmi yıl önce ortadan kaybolduğunda beş yaşındaydı. LeeAnna'nın 14 Haziran 2003'te kaybolmasından bu yana, çözülmemiş davasıyla ilgili birçok tüyler ürpertici detay keşfedildi. Kaelin ve Chris Warner kızlarının sağ salim geri dönmesi için yıllarca dua ettiklerini belirterek üzüntülerini dile getirdi. Küçük kızın 18 yıldır kayıp olduğu anlatan ailesi, araştırma sonucunda ortaya çıkan ayakkabı detayı sayesinde umutlarının yeşerdiğini söyledi. LeeAnna en son yakındaki bir arkadaşının evinden eve yürürken görülmüştü. Üzerinde kolsuz bir tişört, mavi bir kot elbise veya kemerli bir etek, turuncu iç çamaşırı vardı. Ayakkabı veya çorap giymemişti.

"BİRİLERİ BİR ŞEYLER BİLİYOR OLMALI"

Ama LeeAnna'nın annesi Kaelin onu aramaya gittiğinde, LeeAnna'nın ayakkabılarının, LeeAnna'nın ziyarete gittiğinde aslında evde kimsenin bulunmadığı arkadaşının evinin dışında bulunduğunu ifade etti.

LeeAnna, Chisholm, Minnesota'daki evinden kaybolduğundan beri, polis 1.700'den fazla ipucu topladı ancak hiçbir zaman somut bir şüpheli olmadı. Polis bunun en gerçekçi seçenek olduğunu düşünse de, LeeAnna'nın kaçırıldığına dair somut bir kanıt yoktu. Chisholm Polis Şefi Vernon Manner, birilerinin bir şeyler bildiğine inandığını söyledi.

KOMŞUNUN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Bazı bilgilere göre, LeeAnna'nın babası Chris Warner, LeeAnna'nın arkadaşının evine geldiğini gören bir komşuyla konuştuğunu söyledi. Polis daha sonra sokağın aşağısında oturan 24 yaşındaki Mathew Curtis'i sorguya çekti.St Louis County Şerif Ross Litman 2018'de "Dava üzerinde çalışan tüm kurumlar Matt'i takip etmek isterdi." dedi.

Komşunun olayla ilgisi olup olmadığına dair kesin bir kanıta ulaşılamamışken "Eğer bir ilgisi varsa, bunun ne olduğunu belirlemeye çalışmak için. Ne yazık ki bu, o kendi canına kıydığında sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

Polis, Chisholm'un gölünün yakınında LeeAnna'nın ayak izleri bulunduğunda başka bir ipucuyla karşılaştıklarını düşündü. Ancak gelen bilgilere göre, başka bir günden oldukları ortaya çıktı ve gölü kısmen boşaltmak hiçbir işe yaramadı.

EBEVEYNLERİNİN İSYANI YÜREKLERİ BURUKTU

LeeAnna'nın ebeveynleri, onu tekrar görme umuduyla televizyonda çaresizce yalvardılar. 2003’te, arayışlarının başında "Eve gel. Seni özledik. Seni aramayı bırakmayacağız. Seni bulana kadar uyumayacağız. Seni seviyoruz" dediler.

LeeAnna'nın babası, hayatlarını alt üst eden bu olayın ardından nasıl hissettiğinden bahsetti. "Karnıma yumruk yemiş gibi. Bilmiyorum, nasıl anlatabilirim? Hayatın duruyor öylece." dedi.

"VAZGEÇMEYECEĞİM"

Bilgilere göre, LeeAnna'nın kaybolduğu gece, binlerce kişi bir konser ve motosiklet turu için kasabaya gelmişti. LeeAnna'nın babası, ortadan kaybolmasının çevreden biriyle ilişkili olduğuna inanmıyor. Yıllar boyunca LeeAnna'nın ailesine döneceği konusunda umutluydu. Chris Warner 2018'de "Birinin bir şeyler bilmesi gerekiyor. Er ya da geç beni dinlemekten bıkacaklar ve çatlayacaklar. Çünkü ben geri adım atmıyorum. Vazgeçmeyeceğim." demişti. LeeAnna Warner'ın ailesi onun sağ salim dönüşünden hala umutlu.