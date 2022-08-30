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  3. 2 ay ara vermişti: Almanya enflasyonu 50 yılın zirvesinde!

2 ay ara vermişti: Almanya enflasyonu 50 yılın zirvesinde!

2 ay ara vermişti: Almanya enflasyonu 50 yılın zirvesinde!

Resmi verilere göre, Almanya'nın yıllık enflasyon oranı Ağustos'ta yüzde 8,8’e yükseldi ve önceki iki aydaki düşüşün ardından yaklaşık yarım asırdaki en yüksek seviyesine geri döndü.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya’da Avrupa Birliği verileriyle karşılaştırılabilir tüketici fiyatları, Ağustos’ta yıllık yüzde 8,8 arttı.

Temmuz ayındaki veri 8,5 olmuştu. Yeni rakam, fiyatların petrol kriziyle körüklendiği 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oran oldu.

Federal İstatistik Ofisi Destatis, Ağustos ayında enerji fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 ve gıda fiyatlarının yıllık yüzde 16,6 arttığını bildirdi.

Yerel istatistiklere göre ülkede enflasyon yüzde 7,9’a gösterdi. Bu veri bir önceki ay 7,4 olarak gerçekleşmişti.

Almanya Merkez Bankası Bundesbank geçen hafta yayınladığı aylık raporunda "enflasyon oranının sonbaharda %10'a kadar çıkabileceğini" belirtmiş, ancak enflasyon görünümünün "son derece belirsiz" olduğunu belirtmişti.

Etiketler almanya enflasyon
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