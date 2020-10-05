2 bin 600 yıllık tabutun içinden bakın ne çıktı

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Euronews'te yer alan habere göre; Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, 2 bin 600 yıl öncesine dayanan ve içerisinde mumyaların bulunduğu en az 59 mühürlü lahitin keşfediliğini açıkladı.
"Bunun büyük bir keşfin başlangıcı olduğunu düşünüyorum" diyen el-Anani, bölgede henüz ortaya çıkarılması beklenen çok sayıda lahit olduğunu ifade etti.
Mısırlı bakanın basın açıklaması yaptığı salonda, keşfedilen tabutlar sergilendi ve içlerinden biri mumyayı göstermek için açıldı.
El-Anani, keşfedilen lahitlerin, Giza Piramitleri yakınında inşa edilen yeni Büyük Mısır Müzesi'nde sergileneceğini söyledi.
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