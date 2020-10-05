  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 05 Ekim 2020 11:20

2 bin 600 yıllık tabutun içinden bakın ne çıktı

Mısır'da 2600 yıl öncesine ait içerisinde mumyaların bulunduğu 59 antik lahit keşfedildi. Keşfedilen bir lahit mumyayı göstermek için açıldı. 2600 yıllık lahitin açılışı bir tören yapılarak meraklı gözlerin altında gerçekleştirildi.

A+ A-

Euronews'te yer alan habere göre; Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, 2 bin 600 yıl öncesine dayanan ve içerisinde mumyaların bulunduğu en az 59 mühürlü lahitin keşfediliğini açıkladı.

"Bunun büyük bir keşfin başlangıcı olduğunu düşünüyorum" diyen el-Anani, bölgede henüz ortaya çıkarılması beklenen çok sayıda lahit olduğunu ifade etti.

Mısırlı bakanın basın açıklaması yaptığı salonda, keşfedilen tabutlar sergilendi ve içlerinden biri mumyayı göstermek için açıldı.

El-Anani, keşfedilen lahitlerin, Giza Piramitleri yakınında inşa edilen yeni Büyük Mısır Müzesi'nde sergileneceğini söyledi.

mısır , lahit , mumya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM