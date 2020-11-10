2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu

Güney Afrika'nın fosil zengini bölgesi Drimolen'de bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşfin sonuçları paylaşıldı.

Nature Ecology ve Evolution dergisinde yayımlanan araştırmada bölgede 2 milyon yaşında bir Paranthropus robustus kafatası bulunduğu belirtildi.

Türün erkeğine ait olduğu belirtilen kafatası, paranthropus robustus türüne dair tahminleri de değiştirdi.

Erkeği, kadınına göre daha iri yapılı olan paranthropus robustusların türün başlangıcından itibaren böyle evrildiği düşünülüyordu.

Ancak bulunan kafatasında yapılan incelemeler paranthropus robustus türündeki insansıların (Hominini) iklim değişikliğine bağlı olarak hızlıca evrimleştiğine işaret ediyor. Daha önceki hipotezler Paranthropus robustusların cinsiyete bağlı olarak farklılaştığını iddia ediyordu.

Yayımlanan sonuçlara göre bölgede 2 milyon yıl önce yaşanan iklim değişikliği nedeniyle erkekler daha büyük yapıya sahip oldu. Türün kadını ve erkeği arasında modern zaman primatlarından gorillalar ve orangutanlar gibi fark bulunuyor.

Ayrıca türe dair bilinen bir diğer özellik ise Paranthropus robustus insansılarının beyinlerinin küçük, dişlerinin ise oldukça büyük olması. Bölgede birkaç yıl önce bir homo erectus fosili de bulunmuştu.

Farklı dönemlerde yaşayan bu iki türü ayıran en bariz farklardan biri ise homo erectusların beyinlerinin büyük ancak dişlerinin küçük olması.



Araştırmacılar daha önce paranthropus robustusların modern zamanda Güney Afrika'ya denk gelen bölgede ortaya çıkmasının Australopithecus türünün yok olmasıyla aynı zamanda denk geldiğini tespit etmişti.

İklim değişikliğinin australopithecus yok olmasına neden olduğu biliniyordu. Yeni araştırma paranthropus robustusların da iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilendiğini ortaya koydu.