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  1. 11 Nisan 2017 17:44

2 Türk otelden kaçırıldı !

Nijerya'da bir Türk firmasında çalışan 2 Türk'ün kaçırıldığı açıklandı.

2 Türk otelden kaçırıldı !
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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hakan Çakıl, Nijerya'da bir Türk firmasında çalışan 2 işçinin kaçırıldığını bildirdi.

Çakıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkenin güneydoğusundaki Akwa Ibom bölgesinde iki Türk işçi kaldıkları otelden kaçırıldı." dedi.

Olayla ilgili resmi girişimlerde bulunduklarını belirten Çakıl, "İşçilerin çalıştığı Türk firması ve Akwa İbom Valiliği ile temas halindeyiz. Otelin kamera kayıtları alındı ve zanlıların tahmini yerleri de tespit edildi." ifadesini kullandı.

Öte yandan polis kaynakları da 2 Türk işçinin kaldıkları otelden kaçırıldığını doğruladı. Olayı henüz üstlenen olmazken işçilerin fidye için kaçırıldıkları üzerinde duruluyor.

Nijerya'da fidye için adam kaçırma olayları sık sık yaşanıyor.

AA

firma , işçi , türk , nijerya