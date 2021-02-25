20 yaşındaki benzin bağımlısı kız doktora gidince acı gerçekle yüzleşti

Shannon 20 yaşında ve benzin içme bağımlılığı olan genç bir kız. Shannon benzin içmeden hayatına devam edemiyor. Dışarıya çıkamıyor. "Uyanır uyanmaz banyoya gidiyor ve benzin içiyorum. Uyumadan önce tekrardan benzin içiyorum. diyor. " Shannon'a 1 yıl önce benzin içme bağımlılığı teşhisi koyulmuş.

Benzinin tadını izah ederken ekşi ve tatlı olarak açıklıyor. İlk içtiğinde karıncalanma olup, daha sonra kendini iyi hissettirdiğini söylüyor.



Shannon'ın annesi onun ilk kez benzin içtiğini gördüğünde gözlerine inanamamış. Artık ailesi bu duruma bir nokta koymaya ve kızlarını bu bağımlılıktan kurtarmaya karar vermiş.

Shannon'a annesi:'Tek bir sorum var neden bunu yapıyorsun?' diye soruyor. Karşılığında ise 'Bana zarar verdiğinin farkındayım. Ancak seviyorum. Beni iyi hissettiriyor. Acı hissetmiyorum.' diyor.

Benzin, vücudu tarafından sindirilemediği için iç organlarına zarar vermeye başlıyor. En kötü tarafı ise akciğerlerine verdiği hasar çünkü bu durum ölümüne neden olabilir.

Shannon'ın annesi gibi diğer aile üyeleri de bu durumdan oldukça muzdarip. Hatta kardeşlerini bu konu hakkında ne kadar üzgün olduklarını anlatan mektuplar bile yazmışlar.



Bu bağımlılığından kendi de kurtulmak isteyen Shannon, dahiliye doktoru Margaret Mitchell ile görüşmeyi kabul ediyor.

Doktor, bu durumun çok korkutucu ve oldukça zararlı olduğunu genç kıza izah ediyor. Sağlık durumunu kontrol etmek için doktor tarafından muayene ediliyor. O an bile birçok sorun yaşadığı bariz diyebiliriz.

Sinir zedelenmesini test etmek için ise bir iğne ile küçük dokunuşlar yapılıyor. Ancak, Shannon hiçbir şey hissetmiyor. Yapılan muayene sonrasında doktor Shannon'a böyle devam ederse yarın bile ölebileceğini söylüyor.

Özellikle doktor ile görüşmesinin ardından olayların çok ciddi bir boyuta ulaştığını anlayan Shannon bir daha benzin tüketmeyeceğine dair doktora söz veriyor.