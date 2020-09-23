200 balina daha karaya oturdu

Tazmanya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri Müdürü Nic Deka, 200 balinanın, eski balinaların karaya oturduğu kıyıya yaklaşık 7 ila 10 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktardı. Deka, “Havadan tespit edilen balinaların çoğu ölü görünüyor ancak bu sabah sudakilerin durumunu değerlendirmek için oraya bir tekne gönderildi” dedi. Bölgede başka balina olup olmadığını belirlemek için çalışmalar sürdürülüyor.

10 YILDIR GÖRÜLMEDİ

Tazmanya Denizcilik Koruma Programı görevlileri, pazartesi gecesinden bu yana kurtarma çalışmalarını sürdürse de Macquarie Heads bölgesindeki sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan üçte biri ölmüştü. Yeni bulunanlar da dahil yaklaşık 300 balinanın ölmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

Balinaları kurtarmaya çalışan 40 kişilik kurtarma ekibi, 25 balinayı sığ sulardan çıkarmayı başarmıştı.

Bölgede balinaların karaya vurması yaygın fakat bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadı. Bu büyüklükte bir sayı en son Yeni Zelanda’da 2018 yılında 200’den fazla pilot balinanın bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermesiyle görülmüştü.