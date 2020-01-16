2020 yılı için korkutan uyarı: ''Aşırı'' doğa olayları gerçekleşecek!

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), son 10 yılın küresel çapta kaydedilen en sıcak dönem olarak kayda geçtiğini belirten bir açıklama yaptı.

WMO, yaptığı açıkalmada, 2020 ve sonrasında, sıcaklardan dolayı aşırı doğa olaylarının yaşanacağı uyarısında bulundu.

İklim değişikliğiyle ilgili uluslararası kurumların verilerine işaret edilen BM Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) açıklamasında, 'buzullardaki erime, deniz seviyelerinin yükselmesi, okyanuslardaki ısınma ve asitlenmenin yanı sıra ekstrem hava koşulları yaşanabileceği' belirtildi.

İklim değişikliğine bağlı olarak 'küresel sıcaklıklardaki artışın korkunç sonuçları' olduğunun belirtildiği açıklamada, '2019 yılının 2016'dan sonra küresel çapta, rekor düzeyde en sıcak ikinci yıl olduğu da vurgulandı.

Avustralya'da görülen geniş çaplı yangınlara atıfta bulunan Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Direktörü Petteri Taalas, yaptığı açıklamada, "2020, yoğun hava şartlarının etkisi ve iklim bağlantılı olaylarla 2019'un bıraktığı yerden başladı" dedi.

Taalas, "Ne yazık ki 2020'de ve gelecek on yıllarda atmosferde sera gazı salımı da dahil rekor seviyede sıcaklıklara şahit olacağız" diye konuştu.

WMO, hem 2015-2019 yılları hem de 2010 ile 2019 arasındaki sürelerin küresel sıcaklık değerleri açısından tarihteki en sıcak beş ve on yıllık dönemler olduğunu bildirdi.

BM ajansının açıklamasında, 1980'den bu yana geçen her on yılın bir öncekinden daha sıcak olduğu belirtildi.

Taalas, Endüstri öncesi dönem ve okyanus ısı içeriği rekor seviyede olduğu için ortalama küresel sıcaklığın yaklaşık 1.1 derece arttığını belirtti. Taalas, “Mevcut karbondioksit emisyonları yolunda, yüzyılın sonunda 3 ila 5 santigrat derece sıcaklık artışına doğru gidiyoruz" dedi.