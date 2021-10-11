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2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Ekonomi Ödülü'ne David Card ile Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens layık görüldü.

 

Ekonomoistler David Card, Joshua Angrist ve Guido Imbens bu yılki Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahipleri oldu.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi tarafından yapılan açıklamada kazananların 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1.14 milyon dolar) ödülü paylaşacağı açıklandı.

Kanada doğumlu Card’ın “İşgücü ekonomisine ampirik katkıları dolayısıyla” ödülün yarısını alacağı belirtilirken Angrist ve Imbens’in ise “ilişkilerin analizindeki metodolojik katkılarından dolayı ödülün diğer yarısını alacağı belirtildi.

İsveçli iş insanı ve mucit Alfred Nobel’in isteği doğrultusunda dağıtılan ödüller 1901’den beri veriliyor. Nobel Barış ve Edebiyat Ödülleri’nin arkasında kalan Nobel Edebiyat Ödülü son yıllarda etkili ekonomistlere ödül vererek adından söz ettiriyor.

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Etiketler nobel ekonomi ödülü
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