2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan belli oldu

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı.

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. İsveçli akademi üyeleri 2022 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'ne Fransız yazar Annie Ernaux'u layık gördü.

ANNIE ERNAUX KİMDİR?

Annie Ernaux, 1 Eylül 1940'ta, Lillebonne’da, işçi sınıfına mensup bir ailede doğdu. Çocukluğunu Normandiya'da geçirdi. Edebiyat öğrenimi gören yazar uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı. Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Boş Dolaplar ile ortaya koydu. Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinselllik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktardı. Ernaux'un, Boş Dolaplar, Yalın Tutku, Babamın Yeri, Seneler adlı kitapları bulunuyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL NELER YAŞANDI?

2021 yılı Nobel Edebiyat Ödülü, 'Kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerini ve mültecilerin kaderini uzlaşmaz ve merhametli bir şekilde ele alması nedeniyle' roman yazarı Abdulrazak Gurnah'a verilmişti. Yazar, 10 milyon İsveç kronunun sahibi olmuştu.

115 KEZ VERİLDİ

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2022 yıllarında 115 kez verildi. Toplam 119 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırılmıştı.

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar olmuştu.