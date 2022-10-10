2022 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Brookings Enstitüsü'nden Ben S. Bernanke, Chicago Üniversitesi'nden Douglas W. Diamond ve Washington Üniversitesi'nden Phillip H. Dybvig kazandı.

Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu.

Ödülü, Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

Ben Bernanke, Douglas Diamond ve Philip Dybvig, "bankalar ve finansal krizler üzerine çalışmalarından" dolayı ödüle layık görüldü.

Ben S. Bernanke, 2006–2014 yılları arası ABD Merkez Bankası Fed'in başkanlığını yapmıştı.

Yaklaşık 900 bin dolar değerindeki Nobel Barış Ödülü, İsveçli sanayici Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta Oslo'da sahiplerine takdim edilecek. Nobel, 1895 tarihli vasiyetiyle Nobel ödüllerini kurmuştu.