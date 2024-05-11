2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda diskalifiye şoku

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Hollanda’nın bu akşam düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması’ndan diskalifiye edildiğini duyurdu.

EBU, İsveç’in Malmö kentinde bu akşam düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması finalinden Hollanda’yı temsil edecek Joost Klein’ın diskalifiye edildiğini duyurdu. EBU yaptığı açıklamada, “Hollandalı sanatçı Joost Klein bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finalinde yarışmayacak. İsveç polisi, Perşembe gecesi Yarı Final performansı sonrasında yaşanan olay sonrasında yapım ekibinden bir kadın üyenin yaptığı şikayeti araştırdı. Hukuki süreç devam ederken Yarışmaya devam etmesi uygun olmaz.

Medyada çıkan bazı haberler ve sosyal medyadaki spekülasyonların aksine bu olayın başka bir sanatçı veya heyet üyesiyle ilgili olmadığını belirtmek isteriz. Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası sürdürüyoruz ve Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız. Bunun ışığında, Joost Klein'ın bir ekip üyesine yönelik davranışının Yarışma kurallarına aykırı olduğu kabul edilmiştir. 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finali artık 25 şarkıyla devam edecek” dedi.

DHA