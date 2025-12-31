2026'ya ilk giren ülke Kribati oldu

Mikronezya'daki ada ülkesi Kiribati, 2026'ya giren ilk ülke oldu. Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda yeni yıla ''merhaba'' dedi.

Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki ada ülkesi Kiribati, yeni yıla TSİ ile 13.00'te girdi.

Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda ise, TSİ 14.00'te 2026'ya ‘merhaba’ dedi. Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı.

DHA