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22 kişiyi taşıyan uçak esrarengiz bir şekilde kayboldu

22 kişiyi taşıyan uçak esrarengiz bir şekilde kayboldu

Nepal'de 22 kişiyi taşıyan bir uçağın kaybolduğu bildirildi.

Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği ve kaybolduğu açıklandı.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğu aktarıldı.

DHA

Etiketler nepal kayıp uçak
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