SON DAKİKA
DOLARLA BİRLİKTE ALTIN DA COŞTU ! ÇEYREK 415 LİRAYI GÖRDÜ
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 10 Ağustos 2018 16:48

25 milyon yıllık köpek balığı dişi bulundu

Bilim insanları, Avustralya'da ortaya çıkarılan dişlerin dev köpek balığına ait olduğunu açıkladı.

25 milyon yıllık köpek balığı dişi bulundu
A+ A-

Avustralyalı bilim adamları, Victoria eyaletindeki  bir sahilde 25 milyon yıl önce yaşamış 9 metrelik dev köpek balığına ait dişler  bulunduğunu açıkladı. 

Avustralya'da yayın yapan ulusal radyo ve televizyon ağı SBS’te yer  alan habere göre, amatör fosil avcısı ve öğretmen olan  Philip Mullaly tarafından  Victoria Eyaleti'nin Surf Coast bölgesinde bulunan 45 adet dişin, yaklaşık 25  milyon yıl önce yaşayan 9 metrelik dev bir köpek balığına ait olduğu belirtildi.

Fosillerin bulunduğu bölgede yaklaşık 2 yıl önce dolaşırken kayaya  yapışık dişleri gördüğünü ve müze yetkililerine haber verdiğini aktaran Mullaly,  "Sahilde dolaşıyordum ve fosil arıyordum, dönüp baktığımda bir kayaya yapışık  ışıltıyı gördüm ve dişin dörtte biri dışarıdaydı. Heyecanlandım, mükemmel bir  şeydi, insanlarla paylaşmam gereken önemli bir keşif olduğunu biliyordum" dedi.

Bulduğu dişlerin bozulmamış olması nedeniyle şaşkınlık yaşadığını  bildiren Mullaly, ‘‘Çok keskinler, 25 milyon yaşında olmasına rağmen sanki bir  köpek balığının ağzından yeni düşmüş gibi.” ifadelerini kullandı.

Yapılan kazıda 45 adet diş bulundu

Victoria Müzeler yöneticisi Erich Fitzgerald, fosillerin bulunduğu  alanda ekibi ile yaptıkları kazılarda 45 adet diş ile dev balığının arka  omurgasına ait bir parça da bulduklarını açıkladı.

Fitzgerald, yapılan keşfin çok önemli olduğunu hatırlatarak,  "Avustralya’da 160 yıldır bulunan fosiller arasında bu türe ait diş seti ilk kez  bulundu ve bundan sadece tüm dünyada 3 tane var." diye konuştu.

'Büyük Dar Tırtıllı Dişli Köpek Balığı' olarak adlandırılan türün, 25  milyon yıl önce balinaları yiyerek yaşayan en büyük yırtıcılardan biri olduğu  tahmin ediliyor.

Bulunan dişler, Melbourne Müzesi’nde sergilenecek.

 

 

köpekbalığı dişi , köpekbalığı , diş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM