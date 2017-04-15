2.5 ton ağırlığında bozuk parayla bankaya girdi!

Çin'de yaklaşık 2.5 ton ağırlığında bozuk para 50'den fazla kutu içerisinde bankaya götürüldü.

Yerel bir gazetenin haberine göre, Çin'de yaşanan olayda Çinli bir iş adamı içerisinde yaklaşık 2.5 ton ağırlığında bozuk paranın olduğu 50'den fazla kutuyu bir bankaya götürdü. Çin'de bulunan Kaifeng şehrinin Tongxu eyaletinde gerçekleşen olayda Xiao Junqiang, bir bankaya içerisinde Çin banknotu ve madeni paraların bulunduğu 50'den fazla kutuyu götürdü. Banka yetkilisinin şaşkına döndüğü durumda yetkililer kutuları kabul etti ancak sayma işleminin 1 aydan faza zaman alacağını belirtti. Banka müdürü Li Chunhong ise "En yakın zamanda sayma işlemini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.