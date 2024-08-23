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25 yıl sonra ilk defa görülmüştü: DSÖ'den endişe verici açıklama

25 yıl sonra ilk defa görülmüştü: DSÖ'den endişe verici açıklama
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'nin Deyr el-Balah kentinde 10 aylık aşısız bir bebeğin çocuk felcine yakalandığını doğrulayarak bu durumdan ciddi endişe duyduğunu ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki çocuk felci hastalığına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımlarda bulundu.

"Gazze'nin Deyr el-Balah kentinde 10 aylık ve aşılanmamış bir çocuğun 25 yıl sonra ilk kez çocuk felci hastalığına yakalandığının doğrulanmasından büyük endişe duyuyorum" ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, bölgedeki DSÖ onaylı bir laboratuvarda test edilmek üzere bu çocuğun dışkı örnekleri almak ve bunu transfer etmek için acilen çalışmalara başladığını bildirdi.

İKİ TÜR İLE BAĞLANTILI 

Ghebreyesus, genom dizilemenin, virüsün haziranda Gazze'nin atık suyundan toplanan çevresel örneklerde tespit edilen "tür iki çocuk felci virüsü"yle bağlantılı olduğunu doğruladığını kaydetti.

Sol alt bacağında felç meydana gelen çocuğun durumunun stabil olduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze ve çevresinde çocuk felci riskinin yüksek olması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) virüsün bulaşmasını durdurmak üzere iki ayakla aşılama kampanyası başlatmak üzere çalıştığını anlattı. 

HİÇBİR SEÇENEK KALMADI

İsrail'in tekrarladığı tahliye emirleri nedeniyle Gazze'nin Han Yunus ve Deyr el-Balah bölgelerinde binlerce kişinin zorla yerinden olmaya devam ettiğini ve bu yüzden çocuk felci tehdidi yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu durumun halihazırda sıkıntı yaşayan Gazzelilerin fiziksel ve ruhsal zorluklarını arttırdığını vurguladı. 

Ghebreyesus, "Gazze'de hiç kimse, hiçbir yer güvende değil. İnsanların zaten sıkışık ve zorlu bir ortamda barınak, sağlık ve diğer hizmetleri bulmak için defalarca yerlerinden edildikten sonra neredeyse hiçbir seçeneği kalmadı" değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in tahliye kararlarının etkilenen bölgelerdeki tıbbi noktalara ve hastanelere yakın olmasının, bu sağlık tesislerinin güvensizlik ve güvenli erişim eksikliği nedeniyle işlevsiz hale gelme riskine neden olduğunu bildiren Ghebreyesus, "Bu, her ne pahasına olursa olsun önlenmeli. Gazze halkının şu an acil olarak ihtiyaç duyduğu şey, tekrarlanan yerlerinden edilme değil, koruma ve onurdur" ifadelerini kullandı. 

''YÜZLERCE VAKA OLABİLİR''

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor" açıklamasında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Ghebreyesus, 20 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tür iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.

Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini açıklayan Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ilk turunun ağustos sonunda veya eylülde başlatılmasını beklediklerini bildirmişti.

Etiketler DSÖ çocuk felci endişe
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