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28 yıl sonra DNA testiyle tecavüzcüsünü tutuklattı

28 yıl sonra DNA testiyle tecavüzcüsünü tutuklattı

Hindistan'da 1994 yılında tecavüze uğrayan ve hamile kalan kadın, 28 yıl sonra kendisine tecavüz eden kişiyi DNA testiyle ortaya çıkardı. Polis, zanlıyı tutukladı.

Hindistan’ın Shahjahanpur kentinde 1994 yılında, 12 yaşındayken tecavüze uğrayan ismi açıklanmayan kadın, tam 28 yıl sonra kendisine tecavüz edeni ortaya çıkardı.

1994 yılında, henüz 12 yaşındayken, Hindistan’da tecavüze uğrayan kadın, yaşadığı talihsiz olayın ardından hamile kaldı. O sırada zanlılar tarafından bayıltılan kadın doğru düzgün bir şey hatırlamıyordu. Tam 9 ay sonra bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve yaşadığı olayın korkunç izlerini silmek için 13 yaşında doğurduğu çocuğunu akrabalarına verdi. Çocuğu alan aile Hindistan’ın başka bir kentine Rampur’a göç etti.

DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

Yaşadıklarının ardından oğlunu da kaybeden kadın, başka biriyle hayatını birleştirdi. Ancak eşi, tecavüz olayını öğrendikten sonra tam 10 yıl süren evliliklerini bitirdi ve eşini kaybetti.

Yaşadıklarının ardından önce oğlunu sonra da sevdiği adamı kaybeden kadın, geçtiğimiz günlerde akrabalarına teslim ettiği oğluyla yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. Oğlu büyümüştü… Ve ilk sorduğu şey babasının kim olduğu oldu. Mahkemeye başvuran çocuk, DNA testiyle babasının bulunmasını istedi. Kadının, tecavüze uğradığı sırada kayınbiraderinin evinde olduğu ve zanlının da aynı mahalleden olduğunun anlaşılması üzerine polis inceleme başlattı.

Mahkemenin DNA testi talebi istemesiyle, talihsiz kadın, tam 28 yıl sonra tecavüzcüsünün kim olduğunu öğrendi. Polis, Guddu isimli sanığı tutukladı.

Etiketler hindistan kadın tecavüz dna dna testi
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