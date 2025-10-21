  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 29 yaşındaki satranç büyükustası hayatını kaybetti

29 yaşındaki satranç büyükustası hayatını kaybetti

29 yaşındaki satranç büyükustası hayatını kaybetti
Güncelleme:

ABD’li satranç büyükustası, yorumcu ve içerik üreticisi Daniel Naroditsky, 29 yaşında hayatını kaybetti.

ABD’li satranç büyükustası (GM), yorumcu ve içerik üreticisi Daniel Naroditsky’nin ölüm haberini kulübü Charlotte Chess Center duyurdu. Açıklamada, “Daniel'in beklenmedik vefatının üzücü haberini paylaşıyor. Bu son derece zor dönemde Daniel’in ailesine mahremiyet tanınmasını rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Naroditsky’nin hayatını neden kaybettiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Daniel Naroditsky, kuşağının en yetenekli Amerikan satranç oyuncularından biri olarak görülüyordu. 18 yaşındayken büyükusta ünvanını kazandı ve 2017’de 2647 ELO puanına ulaştı.

 

 

DHA

text-ad
Etiketler abd satranç büyükustası Naroditsky
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kırmızı bültenle aranıyordu... Niğde'de yakayı ele verdi! Kırmızı bültenle aranıyordu... Niğde'de yakayı ele verdi! Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı Japonya'da tarihi seçim: Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu Japonya'da tarihi seçim: Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! İstanbul'da metrobüs kazası: Uzun kuyruklar oluştu İstanbul'da metrobüs kazası: Uzun kuyruklar oluştu Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı
Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Ünlü holding patronu Hamdi Akın ifadeye çağrıldı Ünlü holding patronu Hamdi Akın ifadeye çağrıldı FETÖ'ye büyük operasyon: 50 ilde, 286 gözaltı var! FETÖ'ye büyük operasyon: 50 ilde, 286 gözaltı var! Tehlike saçan bu ürünler ülkeye sokulmayacak! Tehlike saçan bu ürünler ülkeye sokulmayacak! Denizin ortasında 12 saat boyunca ölüm kalım savaşı! Denizin ortasında 12 saat boyunca ölüm kalım savaşı! İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı Can Holding soruşturmasında 11 tutuklama daha: Aralarında Masonların lideri de var! Can Holding soruşturmasında 11 tutuklama daha: Aralarında Masonların lideri de var!