3 bin 500 yıllık antik kent keşfedildi

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Barranca bölgesinde 3 bin 500 yıllık antik şehrin keşfedildiği bildirildi.

Peru’nun kuzeyindeki Barranca bölgesinde 3 bin 500 yıllık bir antik şehir keşfedildi. ‘Penico’ adı verilen yerleşimin, Pasifik kıyısında yaşayan toplumlarla And Dağları ve Amazon havzasındaki yerli toplulukları birbirine bağlayan önemli bir ticaret merkezi olduğu düşünülüyor. Başkent Lima’nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde, deniz seviyesinden 600 metre yüksekte bulunan Penico’nun, M.Ö. 1800-1500 yılları arasında kurulduğu tahmin ediliyor. Bu dönem, Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve Çin’deki ilk büyük medeniyetlerin yükseldiği çağlara denk geliyor.

Penico, Amerika kıtasının bilinen en eski uygarlığı olan Caral’a yalnızca kısa bir mesafede yer alıyor. Arkeologlar, sekiz yıl süren kazı ve araştırmalar sonucunda antik şehirde 18 farklı yapıyı gün yüzüne çıkardı. Kazılarda ise kil heykelcikler, insan ve hayvan figürleri, deniz kabuklarından yapılmış kolyeler gibi törensel objeler bulundu. Bu buluntular, bölgenin yalnızca bir ticaret merkezi değil, dini ve kültürel bir merkez olduğunu da gösteriyor.

1990’larda Caral kentinin kazılarını yöneten ve Penico araştırmalarını da yürüten Dr. Ruth Shady, bu keşfin Caral medeniyetinin çöküşünün ardından toplumun nereye göç ettiğini anlamak açısından önemli olduğunu belirtti. Dr. Shady, Penico’nun ‘kıyı, dağ ve orman toplumlarıyla alışveriş için stratejik bir konumda’ olduğunu da söyledi.

DHA