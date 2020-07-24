3 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti!

Belçika’da 3 yaşındaki çocuğun, korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.



Belçika'da son haftalarda Covid-19 vaka sayısı ciddi oranda artış gösterirken Kriz Merkezi yetkilileri, Covid-19 hastası 3 yaşındaki bir çocuğun birkaç gün önce hayatını kaybettiğini duyurdu. Söz konusu çocuğun salgından kaynaklanan farklı rahatsızlıklarının olduğu belirlenen 3 yaşındaki çocuğun Belçika'da şu ana kadar Covid-19'dan hayatını kaybedenler içinde en belirtiliyor.

Belçika Covid-19 kriz merkezi sözcüsü Boudewijn Catry, "Ebeveyn veya bilim in haber bizi çok üzdü." dedi. Belçikalı yetkililer tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Salgın bütün yaş gruplarını etkile altında bulunan kesimi daha fazla etkiliyor. Son bir hafta içinde tespit edilen Covid-19 vak 85'i 60 yaş altından oluşuyor. Bu kişiler arasında maalesef 3 yaşında bir çocuk da var. Ken virüsü taşıyordu, laboratuvar testleri bunu onaylamıştı." ifadeleri kullanıldı.

12 yaşındaki bir kız çocuğu mart ayının sonunda Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetmişti.



