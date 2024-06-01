33 kadının katiliydi... Seri katile hapishanede infaz

Kanadalı seri katil Robert Pickton, hapishanede uğradığı saldırının ardından yaşamını yitirdi. Pickton'ın çiftliğinde, 33 kadının kalıntıları ya da DNA'ları bulunmuştu.

Kanadalı seri katil Robert Pickton, hapishanede öldürüldü. 71 yaşındaki Pickton'un ölümü, Quebec eyaletindeki Port-Cartier Kurumunda, başka bir mahkum tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından geldi.

Kanada Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Pickton'un 19 Mayıs'ta yaşadığı saldırının ardından tedavi altına alındığı, ancak durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Dün ise hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Pickton, 2007 yılında 26 kadının ölümüyle suçlanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, polis daha önce Pickton'un toplamda 49 kadını öldürdüğünü iddia etmişti.

ÇİFTLİKTE KORKUNÇ CİNAYETLER

Pickton'un suçları, Vancouver'ın Port Coquitlam banliyösündeki çiftliğinde ortaya çıkmıştı. Yıllar süren bir soruşturma sonucunda, çoğu Vancouver'ın Downtown Eastside bölgesinden toplanmış 33 kadının kalıntıları veya DNA'ları bulundu.

Duruşma sırasında, Pickton'ın kurbanlarını nasıl boğduğu ve cesetlerini domuzlarına yedirdiği ayrıntılarıyla anlatılmıştı. Bu korkunç suçlar, Kanada'nın tarihindeki en karanlık ve dehşet verici davalardan biri olarak kayıtlara geçti.