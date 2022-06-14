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3D yazıcıyla yarı otomatik silah yaptı, gözaltına alındı

3D yazıcıyla yarı otomatik silah yaptı, gözaltına alındı

Avustralya'da polis, evde 3D yazıcıyla yaptığı ateşli silahla suç işlediği iddia edilen genci gözaltına aldı.

Batı Avustralya polisi, 18 yaşındaki gencin evinde arama emri çıkardıktan sonra 3D yazıcıyla basılmış silahı ve bir dizi başka ateşli silahı buldu.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Dedektif Kıdemli Çavuş Blair Smith, gazetecilere verdiği demeçte, "Bu ateşli silah bir oyuncağa benzemesine rağmen topluluğumuza ciddi zarar verme yeteneğine sahip. Bu adamın bu ateşli silahı evde bir 3D yazıcı ve hazır malzemelerle üretebilmesi derinden endişe verici" dedi.

Nine News'e göre plastik silah, tetiğin bir kez çekilmesiyle 15 mermi atabiliyor. Nine, polisin 40 Avustralya dolarından daha düşük maliyetli malzemelerle yapımının iki gün sürdüğünü iddia etti.

Geçen yıl, Batı Avustralya hükümeti, plastik 3D ateşli silahların üretimini yasa dışı hale getirmek için silah yasalarının değiştirilmesini önerdi.

Teklife göre, bunları nasıl yapacaklarına dair planlar veya talimatlarla yakalanan herkese en fazla 10 yıl hapis cezası uygulanacak.

Avustralya'da, sivillerin tam otomatik silahlara sahip olmaları yasak. Diğer tüm silah sahipliği, ağır kurallarla düzenleniyor ve geçerli bir lisansa sahip 18 yaşından büyük kişilerle sınırlı.

Etiketler 3d yazıcı silah
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