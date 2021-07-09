3'üncü doz koronavirüs aşısı için ''gerek yok'' kararı

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), iki doz corona virüs aşısı olan kişilerin, şu anda takviye bir doza ihtiyaç duymadığını açıkladı.

FDA ve ABD Hastalık Önleme Merkezleri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Eğer bilim, ek doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu gösterirse, her zaman takviye dozlar için hazırız” denildi.

PFIZER, 3. DOZ İÇİN BAŞVURACAĞINI DUYURDU

Diğer taraftan, Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Covid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı açıklanmıştı.

Açıklamada, mevcut aşının, Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtilerek ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak üçüncü doz Covid-19 aşısının virüsün yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı belirtildi.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki Covid-19 aşısına, 11 Aralık 2020’de

FDA tarafından pandemi ile mücadele için “acil kullanım onayı” verilmişti.