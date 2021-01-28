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  3. 28 Ocak 2021 14:15

3'üncü dünya savaşının ayak sesleri: ''Bu savaş anlamına gelir''

Çin Savunma Bakanlığı'ndan Tayvan bağımsızlığına ilişkin çok sert bir açıklama geldi. Bakanlık "Tayvan'ın bağımsızlığı savaş anlamına gelir" dedi.

3'üncü dünya savaşının ayak sesleri: ''Bu savaş anlamına gelir''
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Bakanlık Tayvan Boğazı'nda yakın zamanda gerçekleşen askeri faaliyetlerin dış güçlerin müdahalesine ve Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen güçlerin müdahalesine ve Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen güçlerin provokasyonlarına karşı bir tepki olduğunu belirterek, Tayvan'ın "bağımsızlığı savaş anlamına gelir" açıklamasını yaptı.

Bakanlık sözcüsü Wu Qian, Çin askeri faaliyetlerinin Tayvan'ın hava savunma sahasında son zamanlarda arttığının bildirilmesine yönelik soruya dair açıklamada bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı hafta başında yaptığı açıklamada da ABD'nin Güney Çin Denizi'ne sıklıkla gemi ve uçak göndererek "güç gösterisinde bulunduğunu" belirtmiş ve bunun barış için iyi olmadığını ifade etmişti.

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