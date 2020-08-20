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  3. 20 Ağustos 2020 16:07

4 sandalye yaklaşık 10 milyon liraya satıldı

Fransa kralı 16’ncı Louis’nin kardeşi Charles’a ait 4 kırık ve eski sandalye, açık artırmada 1 milyon İngiliz pounduna satıldı.

4 sandalye yaklaşık 10 milyon liraya satıldı
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Antika sandalyeler, 1778 yılında Fransa Kralı 16’ncı Louis’in küçük kardeşi 10’uncu Charles için yapılmıştı. 16’ncı Louis, 1775-1792 yılları arasında Fransa’ya krallık yaptı ve ünlü kraliçe Marie Antoinette'nin kocasıydı. Fransa'da ihtilal patlak verdikten 4 yıl sonra 16'ncı Louis, 21 Ocak 1793 tarihinde giyotinle idam edildi.

Servet değerindeki bu dört sandalye ise ihtilal sırasında sarayları istila eden halk tarafından ele geçirildi. Defne dalları oymaları bulunan sandalyeler, mobilya ustası Georges Jacobs ve heykeltıraş Jean-Baptiste Rode tarafından 1778'te yapıldı.

DHA

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sandalye , fransa kralı
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