Önce sağanak sonra kavurucu sıcak geliyor! İşte 5 günlük hava tahminleri
Önce sağanak sonra kavurucu sıcak geliyor! İşte 5 günlük hava tahminleri
Doların ateşi düşmüyor! İşte rekor sonrası günün ilk rakamları
Doların ateşi düşmüyor! İşte rekor sonrası günün ilk rakamları
Özel okullarda ücret krizi! Binlerce velinin gözü MEB'de
Özel okullarda ücret krizi! Binlerce velinin gözü MEB'de
Genelge yayımlandı! Kamuda yeniden esnek çalışma dönemi
Genelge yayımlandı! Kamuda yeniden esnek çalışma dönemi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 26 Ağustos 2020 09:23

4 Türk mimar aylardır rehin

Ukrayna'dan ayrılarak 6 yıl önce bağımsızlığını ilan eden ve kimsenin tanımadığı Donetsk'te 4 Türk mimar, koronavirüs yüzünden rehin kaldı.

4 Türk mimar aylardır rehin
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Bir iş görüşmesi için Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne giden mimarlar, 20 Mart'tan beri yurda dönemiyor. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Mimarlardan Onur Altınay “Bir gençlik merkezinin projesi için geldik. Virüs salgını başlayınca da mahsur kaldık. Başka bir ülkeye gitmek için ayrılmamıza izin de vermiyorlar. Moskova ve Kiev'deki Büyükelçiliklerimiz de bize yardımcı olmuyor. Tedirginiz, umutlarımız tükeniyor'' dedi.

Altınay sözlerine şöyle devam etti: “1 Mart günü Donetsk'e geldik. İş olmadığını anlayınca dönmeye karar verdik. 20 Mart'ta Rostov'a gittik ama geçişler kapatıldı. Moskova Büyükelçiliği bu ülkeye Kiev Büyükelçiliği'nin baktığını söyledi. Kiev Büyükelçiliği ise Moskova'nın ilgilendiğini belirtiyor. Burada kaldık.”

Sözcü

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ukrayna , türk mimar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM