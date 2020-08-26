4 Türk mimar aylardır rehin

Bir iş görüşmesi için Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne giden mimarlar, 20 Mart'tan beri yurda dönemiyor. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Mimarlardan Onur Altınay “Bir gençlik merkezinin projesi için geldik. Virüs salgını başlayınca da mahsur kaldık. Başka bir ülkeye gitmek için ayrılmamıza izin de vermiyorlar. Moskova ve Kiev'deki Büyükelçiliklerimiz de bize yardımcı olmuyor. Tedirginiz, umutlarımız tükeniyor'' dedi.

Altınay sözlerine şöyle devam etti: “1 Mart günü Donetsk'e geldik. İş olmadığını anlayınca dönmeye karar verdik. 20 Mart'ta Rostov'a gittik ama geçişler kapatıldı. Moskova Büyükelçiliği bu ülkeye Kiev Büyükelçiliği'nin baktığını söyledi. Kiev Büyükelçiliği ise Moskova'nın ilgilendiğini belirtiyor. Burada kaldık.”