Sahipsiz cep telefonu uçağı geri döndürdü
Sahipsiz cep telefonu uçağı geri döndürdü
Rusya açıkladı: ''ABD savaşı ilan etti''
Rusya açıkladı: ''ABD savaşı ilan etti''
Okulda patlama ! Yaralı ve kayıplar var
Okulda patlama ! Yaralı ve kayıplar var
Bilim tarihinde büyük gelişme ! Başardılar
Bilim tarihinde büyük gelişme ! Başardılar
Trump'tan Rusya'yı kızdıracak karar !
Trump'tan Rusya'yı kızdıracak karar !
NATO konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı !
NATO konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı !
Dikkat ! WhatsApp hesabınızı çalabilirler !
Dikkat ! WhatsApp hesabınızı çalabilirler !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 02 Ağustos 2017 23:12

4 ülke İran'a karşı ! Şikayet ettiler

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa, uzaya uydu gönderdiğini açıklayan İran'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti.

4 ülke İran'a karşı ! Şikayet ettiler
A+ A-

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa, geçen hafta uzaya uydu gönderdiğini açıklayan İran'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

İran'la nükleer müzakereleri gerçekleştiren 6 ülke arasında yer alan dört Batılı ülkenin mektubunda, İran'ın Simurg füzesini uzaya göndermesinin "provokatif ve tehditkar" bir adım olarak nitelendirildi.

Füzenin çeşidine ilişkin kesin bir kanıya yer verilmeyen mektupta, bunun balistik füze olması halinde nükleer başlık taşıyabilecek kapasite ve menzile sahip olabileceği kaydedildi.

Bu eylemin İran ile BMGK'nın 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) arasında 2015'te varılan ve BMGK tarafından onaylanan anlaşmayla (JCPOA) çeliştiği savunulan mektupta, söz konusu anlaşmaya göre İran'ın nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze geliştirilmesine ilişkin herhangi bir eylemde bulunmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Mektupta, uluslararası toplumdan İran'a eylemlerinin anlaşmayı ihlal ettiği konusunda açık mesaj yollaması istendi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, "Anlaşmanın tüm taraflarına, sözlerine sadık kalma ve anlaşmanın koşullarına uygun davranma çağrısı yapıyoruz." dedi.

İran Devlet Televizyonu 27 Temmuz'da uzaya gelişmiş bir uydu fırlatıldığını duyurmuştu.

Uzun müzakerelerin ardından İran, P5+1 ülkeleri ile 2015'te nükleer programının durdurulması ve karşılığında BM yaptırımlarının kaldırılması konusunda anlaşma imzalanmıştı.

AA

fransa , almanya , ingiltere , abd , iran
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM