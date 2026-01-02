  1. Anasayfa
40 kişi korkunç bir şekilde can vermişti... Yangının başladığı anlar kamerada

İsviçre'nin dünyaca ünlü Crans-Montana kayak merkezinde, yılbaşı akşamı bir barda çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği yangının başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezinde bulunan "Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi yerel saatle 01.30'da çıkan yangına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Şu ana kadar çoğu 15-25 yaş arasında olan 40 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı yangının başlama anına görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangının bodrum katındaki barın tavanında başladığı görüldü. İçeridekilerin can havliyle kaçıştığı, bardaki gençlerden birinin alevleri söndürmeye çalıştığı kameraya yansıdı.

Yangından kurtulanlar ve yetkililer, alkol şişesinin üzerine takılan ve ahşap tavana yakın tutulan maytapların tavanı tutuşturmuş olabileceğini ifade etti. Yetkililer ayrıca, alevlerin hızla yayıldığı sırada patlama meydana geldiğini belirtti.

Başsavcısı Beatrice Pilloud da dün yaptığı açıklamada, yangının kundaklama veya terörizmden kaynaklanmadığını ifade ederek, "Hiçbir şekilde herhangi bir saldırı söz konusu değil" demişti.

"En kötü trajedilerden biri"

İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin yaptığı açıklamada, hiçbir kelimenin yaşadıkları acıyı tarif edemeyeceğini dile getirerek, "Bu, ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı en kötü trajedilerinden biri" ifadelerini kullandı. Parmelin bayrakların 5 gün boyunca yarıya indirileceğini aktararak, "Crans-Montana'da yılın ilk günü, bir sevinç anı olması gerekirken tüm ülkeyi ve yurt dışını da etkileyen bir yas gününe dönüştü" dedi. Parmelin ölenlerin çoğunun "umutları ve hayalleri olan gençler" olduğunu belirtti.

Facia sırasında barda kaç kişinin olduğu bilinmiyor

İtalya'nın İsviçre Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado yaptığı açıklamada, yaralılardan 13'ünün İtalyan vatandaşı olduğunu ve 6 İtalyan'ın ise kayıp durumda olduğunu belirtti. Büyükelçi Cornado, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin bugün Crans-Montana'yı ziyaret edeceğini aktardı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada, gün boyunca İsviçre yetkilileriyle düzenli temas halinde olduğunu ve yangında teyit edilen ölü sayısının 47 olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise 9 Fransız vatandaşının yaralandığını, 8 Fransız vatandaşının ise kayıp durumda olduğunu duyurdu.

