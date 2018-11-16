400 bin dolar bağış toplamıştı... Her şey kurgu çıktı

ABD'nin Philadelphia şehrinde Kate McClure isimli bir kadın otoyolda benzinsiz kalınca, Johnny Bobbitt cebindeki son 20 dolarla ona yardım etmişti. McClure, bu yardımı karşılıksız bırakmamak için erkek arkadaşı Mark D'Amico ile birlikte Johnny'yi birkaç kez ziyaret etmiş ve ona maddi yardımda bulunmuştu. Çift dünyayı iyilik kurtaracak mantığıyla yola çıkıp internet üzerinde bir kampanya başlatmıştı. Hikaye büyük gazetelerde haber olunca, eski deniz subayı Johnny için 9 ayda 400.000 dolar toplanmıştı.

Daha sonra Kate McClure ve erkek arkadaşının, Bobbitt için topladıkları parayı tatillerde harcadıkları, lüks bir araba aldıkları, kumar oynadıkları iddia edilmiş, toplanan paralarla Bobbitt'e bir ev ve bir pikap alınması planlanırken çiftin evsiz adama bunun yerine sadece bir karavan satın aldığı konuşulmuştu.

Erkek arkadaş D'Amico, kalan 200 bin doları kendi adına bir mevduat hesabına yatırdığını, Bobbit’in iş bulması ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulması halinde bu parayı iade edebileceğini söylemişti.

HİKAYE KURGU ÇIKTI

Ancak Perşembe günü New Jersey'de bir basın toplantısı düzenleyen Savcı Scott Coffina, kampanyaya ilham veren bu hikayenin tamamen yalan olduğunu açıkladı.

O yüzden Kate McClure ve Mark D'Amico çifti ile Johnny Bobbitt'e, kandırma ve komplo ile hırsızlık yapma suçu yöneltildi.

Savcılar, bu planın kampanya başlatılmadan bir ay önce planlandığı görüşünde birleşirken, suçlu bulunmaları halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

"FOTOĞRAF TANIŞTIKLARI GECE ÇEKİLDİ"

GoFundMe internet sitesinde evsiz Bobbitt için Kasım 2017'de bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya için Kate McClure ve Bobbitt'in iddia edilen geceye dair bir fotoğraf paylaşılmıştı.

Savcılar ise McClure ve Mr D'Amico çiftinin bir gazinoya gittiğini, bu gazinoya yakın bir köprüaltında yaşayan Bobbitt ile bu şekilde tanıştıklarını ve fotoğrafı da tanıştıkları gece çektiklerini söylüyor. Bobbitt şu an gözaltında, çift ise 24 Aralık'ta gerçekleşecek duruşmaya kadar serbest.

Savcı yaptığı açıklamada gerçekten de evsiz ve uyuşturucu bağımlısı olan Bobbitt için üzüldüğünü; ancak Bobbitt'in de hikayeyi katıldığı etkinliklerde anlatması dolayısıyla çift kadar suçlu olduğunu dile getirdi.

GoFundMe sitesi ise yaptığı açıklamada kampanyaya katkıda bulunanların paralarının geri verileceğini söyledi.