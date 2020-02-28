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ŞEHİT SAYISI ARTIYOR: İDLİB'TEKİ ŞEHİT SAYISI 29'A YÜKSELDİ!
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  3. 28 Şubat 2020 00:19

43 şehit sonrası Türkiye ile NATO arasında kritik görüşme

İdlib'den gelen haberler sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğü belirtildi.

43 şehit sonrası Türkiye ile NATO arasında kritik görüşme
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İdlib’de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 9 asker şehit oldu. Saldırı haberi sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüğü açıklandı.

Görüşmede NATO’nun İdlib’deki gelişmelere ilişkin nasıl devreye gireceği ve rejimin saldırılarına karşı alınabilecek önlemlerin ele alındığı öğrenildi.

1 AYDA 43 ASKER ŞEHİT OLDU

İdlip’te 3 Şubat’ta 7 asker 1 sivil personel, 10 Şubat’ta 5 asker, 20 Şubat’ta 2 asker, 22 Şubat’ta 1 asker, 26 Şubat’ta da 2 asker yaşamını yitirmişti. Son kayıplarla birlikte toplam sayı 43’e yükselmiş oldu.

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Türkiye , suriye , İdlib , nato
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