48 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: Çok sayıda ölü var
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Meksika'nın Tabasco eyaletinde bir otobüsün karıştığı kazada 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika'nın Cancun şehrinden Tabasco eyaletine giden bir otobüsün karıştığı kazada 41 kişi hayatını kaybetti. Otobüs firması yetkilileri, araçta 48 yolcu bulunduğunu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
Tabasco eyalet hükümeti ise hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
DHA
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