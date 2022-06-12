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4'ü Türk 7 kişinin öldüğü helikopter kazasından yeni görüntüler

İtalya'da 4'ü Eczacıbaşı çalışanı 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Fuar için İtalya'ya giden Ezcaşıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan uçak, geçtiğimiz günlerde Apenin Dağları'nda kayboldu. Acilen başlatılan çalışmaların ardından dün uçaktaki kişilerin cansız bedenine ulaşıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Lübnanlı yolcunun çektiği ve İtalyan basınının paylaştığı görüntülerde, helikopterin sorunsuz uçtuğu görülüyor.

Ancak havanın sisli ve bulutlu olduğu da gözlerden kaçmıyor. İtalyan yetkililer kazanın kötü hava koşullarından gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ECZACIBAŞI'NIN 4 YÖNETİCİSİ VEFAT ETTİ
Helikopterde Eczacıbaşı Holding'in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve İtalyan pilot Corrado Levorin bulunuyordu. Apenin Dağları'nda ulaşılan helikopter enkazında 7 kişinin de cansız bedeni bulunmuştu.

Etiketler italya helikopter kaza eczacıbaşı
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