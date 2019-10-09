5 kez vuruldu ama ölmedi!

Crosta, hayatta kalmayı başaran ve Mr. Cocky (Bay Ukala) adı verilen papağanın omzunda ve kafasında saçmalar bulunduğunu söylerken, bu türün çok gürültü yaptığını belirtti. Crosta “Kükürt Taçlı Kakadular oldukça gürültücü hayvanlardır. Belki birilerini rahatsız etti, belki iki çocuk aptallık etti. Ya da belki gerçekten o kadar şanssızdı ki, biri tarafından vurulduktan sonra uçup gitti ve başka biri tarafından tekrar vuruldu” dedi.

Veteriner, papağanın omzundaki saçmayı çıkarıp çıkarmayacağına iyileşme süreci tamamlandıktan sonra karar vereceğini ifade ederken, kuşun kafasındaki saçmanın hayvanı etkilemeyeceği, diğer üç saçmanın da rahatsızlık vermeyeceğini vurguladı.

Avustralya yasalarına göre Kükürt Taçlı Kakadu gibi hayvanlara zarar veren kişiler 88 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabiliyor.