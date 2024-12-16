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5 yıldızlı otelde kokteyl zehirlenmesi: Turistler hastanelik oldu

5 yıldızlı otelde kokteyl zehirlenmesi: Turistler hastanelik oldu
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Güney Pasifik'teki Fiji'de yedi turist, 5 yıldızlı bir otelde kokteyl içtikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Güney Pasifik ülkesi Fiji'deki 5 yıldızlı otelde kokteyl içen yedi turistin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Fiji Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5 yıldızlı otelde kokteyl içen yedi turistin sinir sistemiyle ilgili rahatsızlıklar, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle hastanelere başvurdukları belirtildi.

AA'nın aktardığına göre, açıklamada, alkolden zehirlenmiş olmalarından şüphelenilen yedi turistin durumlarının stabil olduğu kaydedildi. Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanlığı Daimi Sekreteri Dr. Jemesa Tudravu, yaptığı açıklamada, henüz soruşturmanın sonuçlarını almadıklarını belirterek, içkilere uyuşturucu atılıp atılmadığını veya başka bir sebebin mi bu duruma yol açtığını henüz bilmediklerini söyledi. Otel yönetiminden yapılan açıklamada ise durumun ciddiye alındığı vurgulanarak, "Şu anda elimizde kesin ayrıntılar yok ancak misafirlerimizin güvenliğini ve refahını sağlama konusunda kararlıyız" ifadesi kullanıldı.

Etiketler kokteyl kokteyl zehirlenmesi 5 yıldızlı otel otel
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