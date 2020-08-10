50 milyon insanın canını alan ''Kara Ölüm'', Çin'de yeniden hortladı

50 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan tarihin en ölümcül salgını bubonik veda Çin'de yeniden hortladı.



Tarihin en ölümcül salgınlarından biri olan Kara Ölüm'e sebep olan bubonik vebanın Çin'de yeniden ortaya çıkması endişe yaratıyor.

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde Bayan Nur şehrinde hıyarcıklı (bubonik) veba nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Bölgede hafta içi hıyarcıklı veba nedeniyle bir kişi ölmüştü.

Kentte 3 numaralı alarm durumuna geçildiği ve bunun yıl sonuna kadar süreceği belirtildi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde geçen kasım ayından bu yana ikisi daha ölümcül olan pnömonik veba olmak üzere toplam dört veba vakasının tespit edilmesinin ardından yapıldı.



Geçen ay da Moğolistan'da 15 yaşında bir çocuğun hayvanlardan insana geçen bubonik veba hastalığından dolayı hayatını kaybetmişti.

BUBONİK VEBA NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Veba, dağ sıçanı gibi memelilerde bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu bir hastalık.

Hıyarcıklı veba ise hastalığın en yaygın şekli ve enfekte bir pirenin ısırmasından kaynaklanıyor.

Kara vebaya neden olan üç formdan biri olan bubonik veba, vücuda girdikten sonra 2-8 günlük kuluçka süresini takiben lenf bezlerinin şişmesi, ağrıması, yüksek ateş, titreme ve öksürükle kendini gösteriyor.

Kara veba veya kara ölüm olarak da bilinen bubonik veba, ilk belirtiler ortaya çıktığında derhal antibiyotik ile tedavi edilmezse yüzde 90 oranında ölümle sonuçlanıyor.



"Kara Ölüm" olarak da bilinen hıyarcıklı vebanın, Orta Çağ'da Avrupa'da 50 milyon insanın yaşamını yitirmesine neden olduğu biliniyor.



