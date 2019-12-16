50 milyon sterlinlik mücevher soygununde büyük şüphe

İngiltere’nin başkenti Londra bulunan evden, değeri 50 milyon sterlin olan mücevher soygununda detaylar polis tarafından paylaşıldı.

Polis, Cuma gecesi Tamara Ecclestone’un evden ayrılmasıyla kimliği belirlenemeyen 3 kişinin arka bahçeden eve girdiğini, evin içinde bulunan kasalardan 50 milyon sterlin değerindeki mücevher çalındığını açıkladı.

Soyguncuların evde 50 dakika geçirdikleri ve cam pencereden kaçtıkları belirlendi.

Basına konuşan Bernie Ecclestone, evin dışında güvenlik kulübesinde güvenlik görevlisinin olmasına rağmen eve nasıl girdikleri araştırılan soyguncuların aileye yakın birinden veya çalışanlardan yardım aldıklarına inandığını belirtti.