50 Viking iskeleti keşfedildi

Danimarka'nın bir köyünde elektrik hattı döşemeleri sırasında işçiler son derece iyi korunmuş ve 50 Viking iskeleti keşfetti.

Danimarka'nın Odense kentine bağlı Aasum köyünde yapılan elektrik hattı yenileme çalışmaları sırasında iskeletler bulundu.

Kazı çalışmaları sırasında keşfedilen 50 iskeletin 'olağanüstü şekilde iyi korunmuş' olduğu ve Vikinglere ait ipuçları barındırabileceği düşünülüyor.

Odense Müzesi arkeologları tarafından altı ay boyunca yürütülen kazılarda, bıçak, mücevher ve kristaller gibi çok sayıda başka eserle birlikte gömülmüş, son derece iyi korunmuş iskeletler ortaya çıkarıldı. İyi korunmuş iskeletler üzerinde DNA analizi yapılarak, birçok yeni bilimsel keşfin önü açılabilir.

Mezarlarda bulunan 50 iskeletin 9. yüzyıldan, Danimarka'nın Jelling kentinde Gorm ve Thyra'nın hüküm sürdüğü dönemden kaldığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar yapılan bu kazıdan, Viking dönemine ait akrabalık, göç dahil sosyal kalıpları inceleme ve DNA analizleriyle yaşam öyküleri oluşturmayı hedefliyor.