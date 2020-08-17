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  3. 17 Ağustos 2020 15:45

6 aylık bebeği bacağından tutup salladı, sosyal medya ayağa kalktı!

Rusya'da sosyal medya fenomeni olmak isteyen bir adam, 6 haftalık bebeği tek bacağından tutup salladı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

6 aylık bebeği bacağından tutup salladı, sosyal medya ayağa kalktı!
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Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Igor Kravtasov adlı adam, sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti. Sosyal medya fenomeni olmak isteyen 35 yaşındaki adam, henüz altı haftalık olan bebeğini tek bacağından tutarak kameranın önünde salladı. Sosyal medyadaki görüntülerde adamın "Bebeklere maymun gibi davranılması gerektiğini" söylemesi büyük tepki çekti.

Görüntülerin yayılmasıyla polis ekipleri harekete geçti ve adamı gözaltına aldı. Küçük bebeğin 27 yaşındaki annesi Darya Getmanskaya'nın da on gündür gözaltında. Çift, bebekleriyle gerektiği gibi ilgilenmediklerini itiraf etti. Küçük bebeğin hastanede gözlem altında tutulduğu aktarılırken, sosyal hizmetlerin devreye girebileceği ve bebeğin Igor Kravtasov ile Darya Getmanskaya çiftinin elinden alınabileceği bildirildi.

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