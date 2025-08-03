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600 yıldır uyuyan yanardağda patlama!

600 yıldır uyuyan yanardağda patlama!
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Rusya'da 30 Temmuz'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından 600 yıl sonra ilk kez faaliyete geçen Krasheninnikov Yanardağı kül bulutu oluşturdu.

Kamçatka’daki Krasheninnikov Yanardağı, 600 yıl aradan sonra ilk kez faaliyete geçti. Yanardağın faaliyetinin, Rusya'yı sarsan şiddetli depremlerle ilgili olabileceği ileri sürüldü. Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi Başkanı Olga Girina’nın, “Bu, Krasheninnikov Yanardağı’nın 600 yıl içinde tarihsel olarak doğrulanan ilk patlamasıdır” açıklamasında bulundu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kamçatka birimi, patlamanın ardından 6 bin metre yüksekliğe ulaşan bir kül bulutu oluştuğunu bildirdi. Yanardağın yüksekliği ise bin 856 metre olarak açıklandı. Bakanlık, kül bulutunun doğuya, Pasifik Okyanusu yönüne doğru sürüklendiğini ve güzergahında yerleşim yeri bulunmadığını belirtti.

Rusya'da 30 Temmuz'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından 600 yıl sonra ilk kez faaliyete geçen Krasheninnikov Yanardağı kül bulutu oluşturdu.

 

DHA

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Etiketler Rusya deprem yanardağ
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