7 ülkeden Hizbullah'a yaptırım hamlesi !

Rus haber ajansıSputnik'in aktardığına göre, Washington, İran ve Hizbullah'a yönelik baskıyı bölge ülkelerinin desteğini alarak artırıyor.

ABD ve Suudi Arabistan'ın eş başkanı olduğu 'Terör Finansmanı Hedefleme Merkezi' (TFTC), yeni yaptırımların Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın liderliğindeki örgütün karar mekanizması Şura Konseyi'ni hedef aldığını duyurdu.

Ortak yaptırımların hedefindeki isimler arasında Nasrallah, Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım ve 3 diğer Şura Konseyi üyesi (Muhammed Yazbak, Hüseyin el Halil ve İbrahim el Emin) bulunuyor.

Bu kişilere ait mal varlıklarının dondurulması ve küresel finans ağlarına erişimlerinin engellenmesi amaçlanıyor.

ABD Nasrallah'a Ortadoğu barış sürecini bozmakla tehdit etmekle suçlayarak 1995 yılında ve 2012'de Suriye krizi nedeniyle yaptırımlar uygulamıştı. Ancak ABD ilk kez Nasrallah'ın yardımcısı Kasım'ı yaptırım listesine almış oldu.

Aynı zamanda TFTC'nin 6 üyesi (Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)) halihazırda ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımları altındaki Hizbullah bağlantılı kişi ve kurumlara da yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.



Bu kişi kurumlar şunlar: Telal Hamiye, Ali Yusuf Çarar, Spectrum Grup, Mahir Ticaret, Haşim Seyfeddin, Adham Tabaja, El-Inmaa Grup ve El-Inmaa Mühendislik ve İnşaat.