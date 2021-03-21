76 yaşındaki kadın saldırganı pişman etti!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 76 yaşındaki bir kadın kendisine saldıran adamı döve döve hastanelik etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Asyalı bir kadın, kendisine saldıran adamı hastanelik etti. 76 yaşındaki Şiao Cen Şie, çarşamba günü sabah 10.30 civarında trafik lambasının yanında karşıya geçmek için beklerken, tam o sırada yoldan geçen bir kişi kendisine yumruk attı. Şie, karşı tarafı kışkırtacak hiçbir şey yapmadığını ve saldırganın bir anda kendisine vurduğunu anlattı.

KENDİSİNİ SAVUNMAK İÇİN GERİ SALDIRDI

Olay anında ilk refleksinin kendini savunmak için geri saldırmak olduğunu söyleyen yaşlı kadın, elindeki bastonuyla kendisine vuran adamı dövmeye başladı. O sırada olay yerinden geçen CBS kanalının spor direktörü Dennis O'Donnell, saldırıya uğrayan kadını ve sedyedeki adamı cep telefonu kamerasına çekti.

"BU SERSERİ BANA VURDU"

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, videoda kadının "Serseri, neden bana vurdun!" diye kızgın şekilde bağırdığı görülüyor. Daha sonra Şie, etraftaki kalabalığa dönerek "Bu serseri bana vurdu, saldırdı" diyor. Öte yandan saldırganın sedyede ağzı kan içinde ve eli kelepçeli şekilde yattığı görülüyor. Polisin açıklamasına göre 39 yaşındaki adam, bundan bir hafta önce de 83 yaşındaki bir Asyalı adama saldırmıştı.

IRKÇILIK ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Şie'nin kızı Dong-Mei Li'yse annesinin "Çok travmatize olduğunu ve korktuğunu, darbe aldığı gözünün şiştiğini ve kanadığını" söyledi. Annesinin sağ gözünün şu anda görmediğini belirten Li, kanamayı durdurmaya çalıştıklarını da ekledi. Ekipler, saldırılarda ırkçılık şüphesini de araştırıyor.