8 ay süren kabızlık hastanelik etti: Tuvaletini yaparken iç organları dışarı çıktı

İngiltere'de 21 yaşındaki genç kadın, 8 ay boyunca kabızlık sorunu yaşadıktan sonra hastanelik oldu. Genç kadın tuvaletini yaparken iç organlarının dışarı çıktığını söyledi.

Sürecin başında kabızlığı pek önemsemediğini, ancak aşırı şişkinlik ve mide krampları yaşamaya başladığını ve bunların işe gidememesine neden olduğunu söyleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı.

21 yaşındaki Courtney Ingham, "Tuvalette otururken bir ses duydum. İçimden bir şeyin çıktığını anlamıştım. Sonra kan gördüm. Baktığımda dışkı yoktu ama çok kan vardı. Eğilip baktığımda gördüğüm görüntü beni şok etmişti, birinin organları düşmüş gibiydi. Et parçaları vardı. İç organlarım dışarı çıkmıştı" diye konuştu.

Ingham'a kaldırıldığı hastanede, rektumun yeterli desteği olmadığında arka geçidin dışına düşmesiyle oluşan "rektal prolapsus" teşhisi konuldu.

Bağırsaklarındaki sarkma cerrahi operasyonla düzeltilip temizlenirken, vücudunda kanla dolu büyük bir yaraya benzer anal çatlaklar oluştuğu da ifade edildi.

Taburcu edilen Ingham'ın tedavisinin devam ettiği belirtilirken genç kadın "Hala tam anlamıyla iyileşemedim. 8 ay tuvalete çıkamamıştım, şimdi 3 haftadır çıkamıyorum" diye konuştu.